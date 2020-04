Consumidor defende que marcas se posicionem na pandemia, revela pesquisa

da Redação



14/04/2020 | 00:03



Obrigado a ficar em casa por causa da quarentena imposta para conter o avanço da Covid-19, e, portanto, com mais tempo para ver os anúncios, o consumidor brasileiro deseja que as empresas sigam fazendo propaganda em tempos de pandemia. É o que mostra pesquisa realizada pela Kantar e publicada na edição de ontem do jornal Valor Econômico.

Segundo o estudo, 25% dos entrevistados disseram esperar que as marcas utilizem a publicidade para “servir de exemplo e guiar mudanças”. Outros 21% afirmaram que as propagandas “devem ser práticas e ajudar o consumidor no dia a dia”. Vinte por cento dos ouvidos aguardam que os anúncios “ataquem a crise e demonstrem como ela pode sair derrotada”.

Ao fazer a leitura dos dados da pesquisa, onde apenas 9% dos entrevistados dizem que as empresas devem parar de anunciar durante a duração da pandemia, decretada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 11 de março, o jornal diz que o consumidor “espera que as marcas se posicionem nesses tempos de Covid-19”.

Ouvido pela reportagem, Cristiano Muniz, presidente do grupo ABC, afirmou que as empresas devem manter seu nome em evidência. “Em momentos de crise, em que é preciso pensar positivo, as marcas têm que prestar algum tipo de serviço, passar mensagem. Depois que a crise passar, vai vir a pergunta: o que essa marca fez durante o momento mais complicado?”, explanou.

AUDIÊNCIA

A audiência do site do Diário dobrou na pandemia. O número de usuários do site www.dgabc.com.br na última quinzena de março, quando o jornal decidiu oferecer 100% de sua cobertura digital de graça, cresceu 101,28% em relação aos 15 dias anteriores, época em que acesso era restrito aos assinantes, segundo dados do Google Analytics.

O jornal abriu 100% de seu conteúdo digital em 18 de março. Na quinzena que se seguiu à decisão, a versão on-line do Diário atingiu a marca de 1.584.899 visualizações de páginas, aumento de 73,96% em relação à quinzena anterior, de 911.046. No mesmo período, o número de leitores saltou de 230.577 para 464.116, crescimento de 101,28%. Já o de novos leitores passou de 177.023 a 357.395, expansão de 101,84%.