Isolamento social volta a subir na região após a Páscoa

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



14/04/2020 | 00:01



Os índices de isolamento social voltaram a subir no Grande ABC. Após queda provocada pela ida da população às compras no sábado, as taxas divulgadas ontem pelo governo do Estado, usando como referência os sinais de telefonia, mostram que no domingo de Páscoa três municípios – Diadema (65%), Mauá (62%) e São Bernardo (60%) – conseguiram atingir 60% da população isolada, marca considerada mínima pelo Estado, e Ribeirão Pires (72%) superou os 70%, nível tido como ideal. A única cidade que ficou um pouquinho abaixo foi Santo André, com 59%. São Caetano e Rio Grande da Serra ainda não estão sendo avaliadas pela plataforma.



Diadema continua sendo o município com maior taxa de distanciamento social. Nas cinco medições até agora, a cidade alcançou 60% em três oportunidades – 65%, 63% e 60%. A população de Mauá também tem reagido de forma satisfatória e obteve a marca mínima estabelecida pelo Estado em duas oportunidades – 62% e 61%. Já Santo André e São Bernardo estão flertando com a faixa dos 60% de isolamento, mas oscilam bastante – os são-bernardenses chegaram a registrar apenas 48% de confinamento no dia 9, quinta-feira, na mesma data em que havia apenas 49% dos andreenses sem nenhum contato social.



Durante coletiva de imprensa realizada ontem, o governador João Doria (PSDB) elogiou os dados de distanciamento social apontados no Grande ABC e comemorou o índice geral do Estado, que subiu de 47% para 59%.



“Agora temos o desafio de ultrapassar a barreira dos 60% e chegaremos próximo ao ideal recomendado pela ciência e medicina (70%). Quanto maior for o isolamento social, mais rapidamente sairemos desta crise e voltaremos ao normal” reforçou o governador.



Prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV) atrelou os índices da cidade às campanhas de conscientização. “Avaliamos diariamente as ações de contenção do vírus e estamos seguindo as determinações do governo. Temos equipes trabalhando para que o decreto seja cumprido em nossa cidade”, afirmou o chefe do Executivo.