Morre o cantor baiano Moraes Moreira

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



13/04/2020 | 22:47



Conhecido por integrar o grupo musical Novos Baianos e por entoar temas como Acabou Chorare e Mistério do Planeta, o músico Moraes Moreira morreu na madrugada de ontem, aos 72 anos. Ele estava dormindo e foi vítima de infarto agudo do miocárdio. Seu corpo foi encontrado no apartamento onde vivia sozinho, no Rio de Janeiro.

Uma de suas últimas publicações em sua página no Facebook foi feita no dia 18 de março, quando escreveu aos fãs que estava entre sua casa e escritório, que ficam próximos. “Cumprindo minha quarentena, tocando e escrevendo sem parar”, afirmou. No post, apresentou ainda um cordel batizado Quarentena.

O compositor baiano fez história na música brasileira e mundial na década de 1970, junto do grupo Novos Baianos, com discos como É Ferro na Boneca (1970) e Acabou Chorare (1972). Além de Moraes participaram nomes como Pepeu Gomes, Baby Consuelo (hoje Baby do Brasil), Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão.

Em 1975 ele deixou o grupo e embarcou em carreira solo, de onde saltaram discos como Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira (1979), Mancha de Dendê Não Sai (1984) e Moraes Moreira Acústico MTV (1995). Junto dos antigos companheiros de banda, retomou as atividades do Novos Baianos, em 2015.



REPERCUSSÃO

Nas redes sociais, artistas se movimentaram para lamentar morte de Moraes e relembrar sua trajetória. Gilberto Gil postou uma foto ao lado do cantor e escreveu: “Menino do sertão da Bahia, ouviu encantado a música do mundo e fez dela seu universo expressivo. Deixa saudade e uma grande obra”.

Daniela Mercury postou depoimento emocionada. “Estou devastada com a morte de Moraes. Meu amigo, um gênio da música brasileira, uma fundamental referência para todos nós”, disse. Alceu Valença também lembrou do amigo e disse ter saudades das conversas. “Ele sempre foi e sempre será um dos maiores artistas da nossa geração.”