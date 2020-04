Demora de resultados dos testes da Covid-19 causa preocupação em pacientes

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



13/04/2020 | 23:50



Ter de conviver em isolamento social com possíveis sintomas do novo coronavírus é algo que causa apreensão em muitos munícipes. A situação é ainda mais complicada para quem foi submetido aos testes e precisou aguardar intermináveis dias para saber se estava ou não com a doença.

Esse é o caso da estudante Gabriela Reis de Freitas, 21, moradora de Mauá. Ela retornou de viagem na primeira quinzena de março com sintomas da doença, que ela acredita ter aparecido por causa do contato que teve com outras pessoas no aeroporto. “No dia 15 (de março) fui até o hospital privado e realizei o teste PCR com a informação de que em até 48 horas receberia o retorno com o resultado”, explica.

A estudante relata que ficou aguardando em isolamento. Depois de oito dias procurou o hospital, que informou erro no processo e que precisaria de mais 72 horas para o resultado ficar pronto. “Por insistir e retornar ao hospital, pois tinha piorado, enviaram o resultado por WhatsApp com a mensagem de que meu teste tinha dado inconclusivo”, lamenta a estudante. “Ainda questionei a enfermeira por telefone e ela me disse que poderia ser positivo ou negativo e perguntou se eu desejava realizar o exame novamente, o que eu achei que já era algo obrigatório”, observa.

Gabriela retornou ao hospital e realizou outro teste. “Foi então que recebi o documento por e-mail e soube que testei negativo”, comenta.

Já o assistente comercial Alexandre Maciel, 24, não teve a mesma sorte. No fim de março o jovem procurou a rede pública em São Caetano e conta que até hoje não recebeu o resultado do teste. “A situação (dos casos) ainda estava sob controle. Logo quando fiz o prazo que foi passado para retirar o resultado era de duas semanas”, ressalta.

Maciel observa que a alta demanda prejudicou a distribuição e entregas dos resultados. “Hoje acredito que estou curado, sem sintomas, mas não tive a certeza se contraí ou não a Covid-19”, finaliza.

Compra de exames pelo Consórcio emperra

O processo de aquisição de 1 milhão de testes rápidos do novo coronavírus ainda segue em andamento no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A medida foi divulgada no fim de março pelo presidente da entidade e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), e do vice-presidente e prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV).

Na época, as buscas foram iniciadas por empresas na Capital, porém, a conclusão da compra não foi realizada, pois o Consórcio depende da disponibilidade de estoque dos testes, que a empresa apresente a carta de intenção de venda – que garante a entrega do material – e que cobre o valor de mercado.

Ao todo, o custo estimado da compra é de R$ 4,8 milhões, verba provenientes das administrações municipais, que usaram parte do repasse de recursos destinados pelos governos estadual e federal. O valor já foi enviado ao Consórcio, que finalizará a compra.

Hoje, a partir das 10h, o Consórcio realizará assembléia ordinária, por videoconferência, para dar continuidade às pesquisas de empresas que apresentem os critérios de compra.