Ferj e clubes preparam protocolo médico para retomada do Campeonato Carioca

13/04/2020 | 22:38



A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) decidiu nesta segunda-feira, em reunião com representantes de clubes participantes do Campeonato Carioca, montar uma comissão de médicos que ficará responsável pela preparação de um protocolo denominado "Jogo Seguro". Esse material vai balizar a retomada das atividades, quando elas foram permitidas pelas autoridades sanitárias.

Esse grupo de trabalho será composto por Christiano Cibelli (Botafogo), Eduardo Moraes (Boavista), Márcio Tannure (Flamengo), Marcos Teixeira (Vasco) e Celso Ramos Filho (professor titular de doenças infecciosas da Faculdade de Medicina da UFRJ). Eles vão preparar o documento, que será avaliado pelos médicos dos demais clubes, depois sendo enviado aos órgãos governamentais.

"A confecção desse protocolo Jogo Seguro é uma diretriz responsável e planejada para o retorno. É um trabalho pioneiro no Brasil. E criaremos uma Comissão Temporária na Ferj para o covid-19 para acompanhamento e consultorias para os diversos casos (clubes), disse o presidente da Ferj, Rubens Lopes.

Os pontos a serem abordados no documento são: "critérios de inclusão no grupo estabelecido para as atividades, sendo um número necessário; deslocamento do atleta; uniformes e acessórios; formação de corredor de segurança no local de treino; desinfecção e descontaminação; uso de sanitários; cuidados individuais; proibição de abertura de outros locais, como restaurante, cozinha", de acordo com a Ferj.

Com esses pontos inseridos em um protocolo médico, a federação crê na possibilidade de conseguir concluir o Campeonato Carioca dentro de campo, ainda que com os portões fechados, provavelmente a partir do fim de maio.