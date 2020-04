Garis e coletores de lixo garantem a limpeza da região

Aline Melo

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



13/04/2020 | 23:50



Faça chuva ou faça sol, são eles quem garantem que tudo esteja limpo para quando as pessoas tiverem necessidade de sair de casa. Com vassoura e toda parafernália necessária, garis e coletores recolhem folhas que caem das árvores, bitucas de cigarro e outros lixos que a população acaba deixando onde não deve. Além disso, cuidam para que as lixeiras espalhadas pelas cidades estejam prontas para dar conta do recado.

Os profissionais que atuam na área da limpeza seguem trabalhando incansavelmente mesmo em tempos de isolamento social. No Grande ABC, eles formam pequeno exército de mais de 1.200 profissionais que executam trabalho essencial para a sociedade.

José Wellerson Barroso dos Santos, 34 anos, é um dos que fazem este trabalho na região. Ele atua em Santo André. Costuma deixar limpos locais como a Avenida Industrial, até a divisa com São Caetano e o entorno do terminal rodoviário. Anda pela Avenida Prestes Maia, vai até a divisa com São Bernardo. “Tem bem menos pessoas nas ruas, quase não vejo mais ninguém. A gente sente falta de dar um ‘bom dia’, conversar”, comenta Santos. “É estranho (estar na rua). Você fica acostumado com movimento, um ‘bom dia’ aqui, outro ali. Não tem mais os lugares para tomar café. Tudo estranho”, reforça.

Mas o trabalhador garante que, mesmo com o isolamento social, sempre acaba passando alguém no caminho para o batente, elogia seu trabalho e até agradece por ele estar ali realizando o que faz. Segundo Santos, com menos pessoas circulando, a sujeira na região que trabalha diminui, “mas tem morador de rua que acaba rasgando lixo. As lixeiras estão todas vazias”, constata. Santos diz gostar do que faz. “Já são 14 anos que trabalho como gari. Me sinto importante. Tem gente que tem nojo da gente, mas mesmo assim não me importo com isso. Sempre tem uns que são meio chatos.”

Aguimar Caboco, 55, também cuida de deixar o caminho limpo para a população. Ele vive em São Bernardo, mas, assim como Santos, cuida das ruas andreenses. Seu foco é a região da Perimetral e o Parque Antônio Flaquer, conhecido como Ipiranguinha. Ele diz que está por lá sempre, “faça chuva ou sol”, brinca.

Com a diminuição de circulação das pessoas, Caboco afirma que a sujeira está muito menor. “As ruas estão limpas e é raridade ver alguém circulando”, comenta. E quando se depara com um passante, diz que sempre recebe um aceno ou um pedido de cuidado, já que está pelas ruas.

Caboco afirma que sabe da importância de seu trabalho, tanto que o faz há 25 anos. E vai além. “Mesmo se parar tudo, alguém tem de limpar, né?”, questiona, lembrando que sem limpeza não há saúde. “Fico feliz por poder ajudar em um momento como este (pandemia)”, encerra.

Morador e trabalhador de Diadema, Custódio Pascoal da Silva, 28, atua na coleta de lixo há dois anos. Por conta da nova doença, tem seguido as recomendações da empresa na qual trabalha e utilizando com atenção os equipamentos de proteção, como luvas e máscaras. “Neste momento é ainda mais importante a gente deixar as ruas limpas”, afirmou. Quando não está no trabalho, Silva evita sair de casa e tem seguido as recomendações de isolamento social. “Não entro com a roupa que estava na rua em casa, todo mundo tem que colaborar”, concluiu o trabalhador.

Ignorada por muitos, categoria colabora com saúde coletiva

Foi um professor da USP (Universidade de São Paulo), doutor em psicologia, Fernando Braga da Costa, um dos primeiros a trabalhar com a questão da invisibilidade social, explicou o sociólogo da Universidade Presbiteriana Mackenzie Rodrigo Prando. “Ele trabalhou durante vários anos como gari, duas vezes por semana, no mesmo local onde dava aulas. Nestes dias, os seus colegas de profissão, professores que o conheciam e frequentavam sua casa, não o reconheciam, não o enxergavam”, relatou. Prando destaca que para entender por que isso ocorre, é preciso conhecer a origem do histórico social.

“Dos 500 e poucos anos do Brasil, 400 foram de escravidão. Se convencionou, ao longo da história, que o trabalho sempre foi coisa de escravo ou de pecador. Ao serem expulsos do paraíso, Adão e Eva deveriam trabalhar pelo próprio sustento e isso ficou muito marcado na nossa tradição católica”, citou.

O sociólogo lembrou que quando aboliu a escravidão, o Brasil não ofereceu condições aos negros de garantir a sua subsistência. Para o trabalho nas fábricas e indústrias, foram trazidos imigrantes, enquanto os negros foram deixados à margem, situação que culmina na grande desigualdade social da atualidade. “Entramos em uma sociedade capitalista com mentalidade aristocrática. A economia avançou rápido, mas a mentalidade é atrasada e apegada ao conceito de que cada um ocupa uma posição na sociedade e lá permanece por toda a vida”, explicou Prando.

“A sociologia explica com clareza que todo trabalho tem a sua importância, mas só são reconhecidos aqueles que têm status. Enquanto os garis evitam usar seus uniformes fora do expediente, médicos ostentam seus jalecos longe dos hospitais e consultórios. Se hoje existem categorias como professores e jornalistas que podem fazer o seu trabalho de casa, é porque outros profissionais seguem executando suas tarefas para as cidades não pararem”, concluiu.

Muito embora a higiene nas ruas não tenha ligação direta com a pandemia da Covid-19, cujo vetor é o ser humano, a sanitarista e doutora em medicina preventiva pela USP Raquel Marques lembrou que a limpeza urbana é uma conquista da saúde pública. “Diversas doenças que têm relação com ratos, percevejos, só foram controladas por causa da limpeza urbana. A atuação destes profissionais é de suma importância, até mesmo porque, tudo o que a gente não precisa agora é de outra pandemia.”