O PT, o sapo e o escorpião

Do Diário do Grande ABC



13/04/2020 | 23:59



Completou um mês no último sábado o decreto da OMS (Organização Mundial da Saúde) que elevou ao estágio de pandemia a disseminação do novo coronavírus. Desde então, há crescente preocupação das autoridades em adotar medidas capazes de estancar a proliferação do micro-organismo causador da Covid-19, doença altamente contagiosa que já matou mais de 100 mil pessoas ao redor do globo. Mundo afora, oposição e situação resolveram dar trégua às antigas disputas políticas para, juntas, salvar vidas. A decisão humanista, todavia, passou longe do PT de Santo André, que tem politizado cadáveres e desempregados, atitude tão abjeta que não encontra parâmetro sequer nos outros diretórios municipais da própria sigla.

Uma rápida passagem pelo perfil da vereadora Bete Siraque, pré-candidata da agremiação ao governo municipal no pleito até agora confirmado para outubro, serve para evidenciar o nível do debate político que determinados concorrentes pretendem estabelecer na busca pelo voto – sem falar que este é o momento de salvar vidas, não o de pensar em eleição. É evidente que ninguém está tolhendo o direito de petistas vigiarem os passos do prefeito Paulo Serra (PSDB) – pelo contrário. Postura crítica é exatamente a que se espera dos partidos da oposição. Mas daí a agir como o PT de Santo André, personificando o chefe do Executivo como o culpado pelas mortes e pelo desemprego causados tanto pelo novo coronavírus como pelas medidas profiláticas para barrar a sua disseminação, vai gigantesco passo.

Ao apostar no pior dos cenários, como se fosse possível fazer política de alto nível sobre terra arrasada, o PT andreense se assemelha ao escorpião daquela famosa fábula. Sem poder conter sua natureza, ferroou o sapo que lhe carregava nas próprias costas enquanto atravessava o rio caudaloso e, dessa forma, condenou ambos à morte. Assim como o aracnídeo da história, que não consegue controlar seus instintos mesmo que isso lhe custe a própria existência, os petistas andreenses são incapazes de deixar a política de lado mesmo em época de peste.