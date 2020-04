Prefeitura de Santo André interdita 18 estabelecimentos comerciais e notifica outros 62

Do Dgabc.com.br



O final de semana prolongado, que incluiu o aniversário de Santo André e a Sexta-Feira Santa, foi marcado por diversas operações da Prefeitura de Santo André e do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) no combate ao novo coronavírus e em respeito às regras da quarentena. No total, 18 estabelecimentos comerciais foram interditados no período e outros 62 foram notificados por descumprimento das diretrizes de saúde e segurança vigentes por causa da pandemia.

As operações ocorreram nos dias 8, 10 e 11 e passaram por mais de 25 bairros em todo o município, como Jardim Santo André, Jd. Irene, Sítio dos Vianas, Alzira Franco, Capuava, Vila Suíça, Centreville, Cidade São Jorge, Jd. Bom Pastor, Jd. Stella, Vila Scarpelli, Centro, Casa Branca, Vila Linda, Jd. Las Vegas, Pq. Novo Oratório, Vila Palmares entre outros.

As ações ocorrem sempre em conjunto com agentes da Fiscalização Ambiental do Semasa, GCM (Guarda Civil Municipal), PM (Polícia Militar) e fiscais do Departamento de Controle Urbano do município. Os imóveis que receberam notificações, em caso de reincidência, são interditados pelas equipes.

Além disso, durante todas as diligências, são realizadas orientações junto aos proprietários e consumidores que frequentam os locais sobre a necessidade respeitar a quarentena, o distanciamento social e as recomendações sanitárias para evitar a propagação da Covid-19.

As operações das equipes do Semasa e da Prefeitura vão continuar durante todo o período que durar a quarentena em Santo André e são essenciais para a proteção de todos os cidadãos.

A população pode denunciar aglomerações em comércios e descumprimento das regras da quarentena pelo aplicativo Colab, da Prefeitura de Santo André, pelo telefone 0800-0191944, pela Central de Atendimento do Semasa – telefone 115, ou ainda pelo Facebook da autarquia.