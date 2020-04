Menino de 2 anos morre asfixiado após cair em baú de brinquedos

Bia Moço

13/04/2020 | 21:27



O pequeno Samuel Souza Costa, 2 anos, morreu asfixiado na tarde de ontem, após cair em um baú de brinquedos e ficar preso no objeto. O caso ocorreu na casa do menor, na Rua Maria Júlia da Silva, no Jardim São Gabriel, em Mauá.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe do garoto, Maria Thereza de Jesus Souza da Silva, 27, disse em depoimento que tinha deixado Samuel de castigo no quarto, porque o menor defecou em suas roupas e sujou as paredes da casa. Maria afirmou ainda que durante o castigo ela acabou dormindo e, ao acordar, voltou ao quarto e não encontrou o filho.

A mãe explicou que no cômodo tem um baú, onde guarda os brinquedos de Samuel. Por impulso, Maria teria pensado em olhar dentro do objeto e, ao abrir a caixa, percebeu que o filho estava no fundo, sem sinais vitais. A responsável afirmou que tentou reanimar o garoto, colocando o pequeno embaixo do chuveiro e fazendo massagem cardíaca. Em desespero, Maria chamou os vizinhos para que a ajudassem. Os moradores prestaram socorros à mãe e chamaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo a polícia, não havia sinais de violência no corpo da criança. Entretanto, as investigações serão aprofundadas em inquérito policial, já que, em princípio, Maria não teria colaborado para a morte do garoto. O caso foi registrado no 3º DP (Vila São João) como morte suspeita.