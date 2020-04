Arrecadação de Santo André já caiu 21%, diz Paulo Serra

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



13/04/2020 | 21:14



Em live realizada na noite desta segunda-feira (13), o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), informou que a arrecadação do município já caiu cerca de 21% desde o início da quarentena no estado de São Paulo. Segundo ele, o impacto é de cerca de R$ 14 milhões aos cofres públicos. Apesar disso, o prefeito reforça que momento ainda é de permanecer em casa. “Queremos que nossa cidade preserve vidas. Quanto mais unidos, mais rápido sairemos dessa”, disse.

Além disso, ele garantiu que segundo estudos, o isolamento social já surtiu efeito. Atualmente o município tem 131 pessoas interna com sintomas de infecção por coronavírus, sendo 52 delas em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). “Poderíamos ter mais de 1.000 nas UTIs, se não fosse a quarentena. Estamos no caminho certo”, comentou.

De acordo com o boletim epidemiológico, Santo André tem até o momento 150 casos de Covid-19 confirmados. Foram 908 notificações e 508 suspeitas ainda aguardam confirmação. Cinco mortes foram registradas. Outras 65 pessoas se recuperaram e já tiveram alta médica.

O prefeito andreense informou ainda que o município continua entregando cesta básicas para os alunos da rede municipal, por meio do programa Merende em Casa. Até o momento, já foram 16 mil em diversos bairros. As cestas estão sendo entregues nas residências ou as famílias podem retirar na escolas onde as crianças estão matriculadas.