Depósitos de materiais de construção poderão abrir a partir desta terça-feira

13/04/2020 | 20:02



Locais que vendem materiais de construção poderão funcionar no Grande ABC a partir desta terça-feira (14), segundo o que anunciou nas redes sociais o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). De acordo com ele, é decisão de todos os prefeitos da região. “Trata-se de adequação do decreto municipal. Claro que as normas sanitárias são exigidas e serão fiscalizadas”, disse.

Morando também mencionou na sua live o funcionamento das bancas de jornal e novas regras para bancos e lotéricas, entre elas, higienização dos caixas eletrônicos após cada pessoa utilizar e mais atendentes para evitar filas na parte externa. Ainda segundo ele, a abertura dos postos de combustíveis será facultativa. “Todos os outros serviços não essenciais não podem abrir, pelo menos, até o dia 22 (a princípio, data final da quarentena). Essas medidas são a favor das pessoas, não quero cometer os mesmos erros da Itália.”

O prefeito de São Bernardo anunciou ainda que deverá conversar com os munícipes sobre possível alívio nas questões tributárias da cidade até o fim de semana. “Estamos analisando se poderemos fazer ou não. O que eu afirmo é que ninguém na cidade vai morrer de fome. Tenho certeza de que se não tivéssemos em quarentena já não teríamos respiradores disponíveis (são quatro). Peguei o novo coronavírus porque precisei entrar em contato com pessoas, por isso não vou afrouxar as medidas.”