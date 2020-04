Andreense corre maratona no quintal de casa

Anderson Fattori



13/04/2020 | 19:20



Antônio Odivaldo de Souza. Apelido: Toninho. Mas também pode chamá-lo de "Perseverante" que, com certeza, o aposentado andreense de 58 anos atenderá. Isso porque no sábado ele alcançou uma marca um tanto quanto incomum: deu 407 voltas em um percurso montado ao redor de sua casa, em Santo André, para completar os 42 quilômetros de uma maratona, em situação que levou 3h47min para ser concretizada. Isso não bastasse, a mulher, Patrícia Aparecida de Souza, captou as imagens e o filho narrador esportivo e cerimonialista Rafael Spinelli – com ajuda do amigo Léo Lucas – adicionou sua voz e editou o vídeo, transformando-o num emocionante feito, que pode ser visto abaixo: