Boninho zoa a esposa, Ana Furtado, e recebe crítica de Rubens Barrichello

No último domingo, dia 12, foi transmitida a final da Copa do Mundo de 2002 - campeonato que consagrou o Brasil pentacampeão em um jogo contra a Alemanha! E Boninho, diretor do BBB, gravou o exato momento em que sua esposa, Ana Furtado, aparece comemorando a vitória... com 17 anos de atraso!

Na legenda, Boninho não deixou de zoar a amada:

Ana Furtado e minha filha dando uma de Rubens Barrichello! Acabaram de descobrir que o Brasil é cinco vezes campeão!!!, disse, citando o piloto de fórmula 1 brasileiro, que ganhou fama por quase nunca ganhar corridas ao longo de sua carreira no esporte.

Não demorou, porém, para que o próprio Rubinho demonstrasse chateação com o comentário de Boninho. Ele escreveu o seguinte:

Vindo de você, uma pessoa que considero amigo. Brincadeira antiga criada pela própria casa. Mas hoje já deu, viu amigo... tenho filhos de 14 e 18 anos e bem como você deveríamos repensar o que queremos passar pra eles. Especialmente neste momento onde tudo estava perdido e um vírus nos igualou... espero que estejam todos bem.

Eita!