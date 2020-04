A cidade de João Colovatti

Ademir Medici

Outro dia Memória focalizou a abertura, em 1920, da antiga Avenida Presidente Wilson, de Santo André ao Ipiranga, cruzando Utinga e São Caetano. Antes da abertura da nova estrada, a ligação com São Paulo dava-se pela toda em curva Rua Catequese, onde está o Diário do Grande ABC.

A foto de hoje, feita para os festejos do aniversário da cidade 48 anos atrás, e que leva a assinatura de João Colovatti (com dois ‘Ts’ como ele sempre dizia), permanecia inédita, à espera de um acontecimento como esta Semana Santo André/Gerson Gomes da Silva 2020.

Daquele ensaio de Colovatti, pelo menos outras 30 imagens permanecem inéditas.

Já o nosso orientador da Semana, Dr. Gerson, que listou 190 pontos percorridos de Santo André, iniciou sua descrição justamente descendo a Rua Catequese. Ele focaliza sete pontos da antiga estradinha colonial, a saber:

- Farmácia do Rômulo

- Escola de Corte e Costura Primavera

- Torrefação e Moagem do Café Esporte

- Casa de Balanças Toledo

- Bicicletaria do Xisto Fattori

- Lavanderia Gaucha

- News Seller (hoje Diário do Grande ABC)



Etianos

Lembranças dos que estudaram na Escola Técnica Industrial Lauro Gomes (ETILG), depois ETE e Etec, em São Bernardo

Milzo Kawai Prado, o Xingu

Eletrônica – Turma de 1984



O apelido apareceu porque eu tinha mais cara de índio que de japonês. Hoje, quando ouço alguém me chamar assim, sei que estou em ‘família’.

Logo ao acabar o curso, eu já colecionava propostas de trabalho, mas foi no Metrô de São Paulo que fiz a minha carreira de técnico durante quase 35 anos. Apesar de ter feito faculdade e pós-graduação, foi com o diploma de técnico que construí minha vida.

Atualmente trabalho como síndico profissional num condomínio no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Com isso, frequentemente tenho o prazer de passar na frente da ETI. Lembranças dos grandes amigos e dos bons professores que foram as referências na minha vida.

A ETI foi e continua sendo uma escola de referência, independentemente das trocas de nomes que sofreu.

Atual aluno da Etec Lauro Gomes, mantenha este orgulho que vem de várias gerações.

Diário há meio século

Terça-feira, 14 de abril de 1970; ano 12; edição 1209



Manchete – Tudo bem. É uma viagem tranquila à Lua com a nave Apolo 13

Adeus – Morreu Kalil Filho, ontem (13 de abril de 1970), vítima de desastre automobilístico na Marginal do Rio Pinheiros. O jornalista era apresentar na TV Record, Canal 7.

Futebol – 1 – Reaparece o Corinthians de Santo André: em amistoso no seu estádio, o Américo Guazzelli, derrota por 2 a 0 frente à seleção dos ex-campeões.

Futebol – 2 – Pela Copa João Ramalho, seleção de São Caetano 2, seleção de São Bernardo 1; seleção de Diadema 3, seleção de Ribeirão Pires 2.



Em 14 de abril de...

1875 – Criada escola pública para o ensino das primeiras letras no bairro da Estação, hoje Centro de Santo André. O primeiro professor, José Carlos Dias, chegaria em 1880 e daria aulas numa escolinha instalada na Rua Bernardino de Campos, ao lado da estação.

Nota – Foi o saudoso professor Noêmio Spada quem ofereceu a esta página <CF160>Memória</CF> a notícia da primeira escola de Santo André.

Vejam agora a coincidência: o primeiro professor, José Carlos Dias, promovido a inspetor escolar, retornaria outras vezes a Santo André, como se vê na nota hoje publicada referente a 1920.

1890 – Inspetoria Especial de Terras e Colonização defere requerimento de concessão de terras no Núcleo Colonial de São Bernardo aos imigrantes Marcotto Pietro, Marcotto Andrea, Zorato Domenico, Adelino Setti, Zamino Vicenzo, Perigo Carlo, Balduim Giovanni, Zandor Antonio e Ferrari Angelo.

Nota – São nomes de chefes de família instalados há alguns anos na região e que tiveram que pagar pelos lotes recebidos, só então recebendo os respectivos títulos de proprietários.

1920 – O edifício em construção destinado às escolas reunidas de São Caetano recebia o madeiramento. Plano era inaugura-lo após as férias de junho.

Nota – A região estava recebendo o seu segundo grupo escolar, no bairro Fundação.

- O professor José Carlos Dias, inspetor escolar, vinha visitando as escolas da região.

1960 – O Senado realiza a última sessão no Rio de Janeiro antes de mudar-se para Brasília, a nova Capital Federal. Discute-se a organização do Estado da Guanabara.