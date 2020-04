Morre Alfried Plöger, presidente do Conselho Diretor da Abrasca

13/04/2020 | 18:33



O presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), Alfried Plöger, faleceu em decorrência do novo coronavírus no domingo, 13, segundo informou a associação. A assessoria disse que ele já possuía problemas respiratórios e cardíacos.

Plöger presidia o Conselho Diretor da Abrasca desde 2017. Também ocupava o cargo de conselheiro de administração companhia Melhoramentos e atuava em diversas entidades, como o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), a Associação Comercial de São Paulo e Conselho Superior de Economia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Plöger nasceu em Stettin (Alemanha), em 1939, e morava no Brasil desde 1948.

Formou-se em 1966 pela Escola Superior de Economia na Alemanha.

Naturalizou-se brasileiro em 1980. Deixa esposa e quatro filhos.