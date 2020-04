Senna, 650S e 720S: conheça os carros da McLaren feitos atualmente

Leo Alves

Do Garagem360



13/04/2020 | 18:18



Famosa por suas participações em corridas, principalmente na Fórmula 1, a McLaren resolveu migrar para as ruas nos anos 90. Em 1993, o McLaren F1 surgia para ser o carro mais rápido do mundo de sua época. Embora a produção tenha terminado em 1998, o F1 marcou a história com sua posição central de dirigir (e três bancos no interior), motor BMW V12 de 6,1l e 627 cv, e cofre do propulsor folheado em ouro.

Após alguns anos, em 2003, surgiu o Mercedes-Benz SLR McLaren, fabricado pela marca alemã, mas com os palpites da empresa britânica. Porém, a McLaren queria voltar a produzir carros de rua. Isso aconteceu apenas em 2010, com o lançamento do MP4-12C, primeiro carro de rua feito pela marca após o F1. Desde então, a produção não parou mais, e hoje a empresa conta com uma gama ampla de veículos.

Na galeria a seguir, confira os modelos produzidos pela McLaren atualmente.

Carros da McLaren

Foto: Divulgação McLaren 570 GT Foto: Divulgação McLaren 570 GT Foto: Divulgação McLaren 570 GT Foto: Divulgação McLaren 570S Spider Foto: Divulgação McLaren 570S Spider Foto: Divulgação McLaren 570S Spider Foto: Divulgação McLaren 600LT Foto: Divulgação McLaren 600LT Foto: Divulgação McLaren 600LT Spider Foto: Divulgação McLaren 600LT Spider Foto: Divulgação McLaren 600LT Spider Foto: Divulgação McLaren 650S Foto: Divulgação McLaren 650S Foto: Divulgação McLaren 650S Foto: Divulgação McLaren 650S Foto: Divulgação McLaren 650S Foto: Divulgação McLaren 675LT Foto: Divulgação McLaren 675LT Foto: Divulgação McLaren 720S Foto: Divulgação McLaren 720S Foto: Divulgação McLaren 720S Foto: Divulgação McLaren GT Foto: Divulgação McLaren GT Foto: Divulgação McLaren GT Foto: Divulgação McLaren Senna Foto: Divulgação McLaren Senna Foto: Divulgação McLaren Senna Foto: Divulgação McLaren Senna Foto: Divulgação McLaren 570S Coupé Foto: Divulgação McLaren 570S Coupé Foto: Divulgação McLaren 570S Coupé