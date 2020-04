Saiba como denunciar aglomerações e comércios abertos de forma irregular no Grande ABC

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



13/04/2020 | 18:04



Desde que João Doria (PSDB), governador de São Paulo, ampliou a quarentena do dia 8 ao dia 22 - decreto municipal 21.114 - , as prefeituras das sete cidades estão endurecendo as medidas para evitar grande número de pessoas em determinados locais e também fiscalizando comércios não essenciais que insistem em abrir. "Nenhuma aglomeração de nenhuma espécie em nenhuma cidade ou área do estado de São Paulo será admitida", afirmou Doria, na ocasião. A própria polução tem ajudado a denunciar quem não está cumprindo a quarentena. Todas as sete cidades do Grande ABC criaram canais para receber as informações. Confira:

SANTO ANDRÉ

O cidadão pode fazer denúncias no número 0800-0191944 ou ainda pelo aplicativo Colab (disponível em qualquer loja de aplicativos). No programa, o usuário cadastra a denúncia com o máximo de informações e imagens.

SÃO BERNARDO

A Prefeitura de São Bernardo informa que as denúncias estão sendo recebidas pelo número 153 da GCM (Guarda Civil Municipal) e pelo aplicativo SBC na Palma da Mão. Basta entrar na opção Noite Tranquila, ligada diretamente à GCM, e fazer a denúncia, especificando o assunto.

SÃO CAETANO

A cidade disponibilizou o número 156 para este fim.

DIADEMA

As denúncias de aglomeração e serviços abertos irregularmente podem ser feitas pelo telefone 153 ou pelo WhastApp 97300-3018.

MAUÁ

A cidade colocou em ação o projeto Tolerância Zero. Além dissso, disponibilizou número de WhatsApp para informar sobre presos abusivos (99581-5004).

RIBEIRÃO PIRES

Denúncias podem ser feitas à equipe da fiscalização no telefone 4828-9800, ramal 5, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h; ou à Guarda Civil Municipal no 153 (atendimento 24h).

RIO GRANDE DA SERRA

Denúncias sobre os comércios podem ser feitas pelo link: clique aqui.