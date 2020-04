Feiras do Campestre, Pinheirinho e Erasmo Assunção recebem pit stop da prevenção

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



13/04/2020 | 16:25



Nesta terça-feira (14), o pit stop da prevenção será instalado nas feiras livres dos bairros Campestre (Rua das Figueiras), Pinheirinho (Avenida Higienópolis) e Parque Erasmo Assunção (Rua Erechim), em Santo André. O programa também está na CPTM de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h. Os profissionais dão orientações sobre a Covid-19 e higienizar as mãos das pessoas com álcool em gel. Os usuários também têm a opção de lavar as mãos com água e sabão.

“O pit stop é mais uma solução no combate ao novo coronavírus. Aliamos informações e cuidado, ao estimular as pessoas a fazerem a higienização das mãos, além de conscientizar sobre a importância de respeitar a quarentena e evitar aglomerações”, afirmou o prefeito Paulo Serra.