Senac doa 630 mil itens de materiais de higiene e EPIs para combate à Covid-19

Da Redação



13/04/2020 | 16:22



O Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) destinou mais de 630 mil itens de EPIs (equipamentos de proteção individual) e produtos de higiene pessoal e limpeza para cerca de 60 hospitais e instituições na Capital e no interior do Estado de São Paulo. Os itens faziam parte do estoque utilizado durante as aulas presenciais nas unidades que oferecem cursos voltados à saúde.

As atividades foram suspensas preventivamente por orientações dos órgãos competentes para controle da pandemia de Covid-19. Ao todo, foram doados mais de 370 mil EPIs e quase 260 mil materiais de limpeza hospitalar, descartáveis e de higiene pessoal. O Senac acumula mais de 50 anos de experiência em cursos na área de saúde e conta com infraestrutura especializada, auxiliando na formação de profissionais de enfermagem, hemoterapia, óptica, farmácia, diagnóstico por imagem, clínica odontológica e nutrição.