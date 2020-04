13/04/2020 | 16:17



A Ponte Preta ainda não recebeu dinheiro da venda do volante Camilo para o Lyon, da França. A negociação de 75% dos direitos econômicos do prata da casa, que foi sacramentada em fevereiro deste ano, era para render cerca de R$ 7 milhões aos cofres do clube alvinegro.

Isso porque o valor foi dividido em quatro parcelas - uma a cada semestre - e será quitado até o meio de 2021. A entrada, feita exatamente no ato da compra, foi para os empresários do jogador, que intermediaram a transferência.

"Foram dois milhões de euros, mas eles pulverizaram em quatro parcelas. Para você ter uma ideia, a gente recebeu a primeira. Essa primeira parcela serviu para pagar o estafe dele, o pessoal que tinha direito sobre ele e os representantes", disse o diretor financeiro Décio Sirbone Júnior à Rádio Bandeirantes, de Campinas.

Camilo chegou ao Moisés Lucarelli em 2014 e deu adeus no fim de janeiro deste ano, quando marcou o único gol na vitória sobre o Botafogo, em duelo válido pelo Campeonato Paulista.

Com a camisa campineira, o atleta, promovido pelo ex-técnico Jorginho ao profissional, marcou três gols em 32 participações oficiais.