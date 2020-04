Maria Rita faz texto emocionante em homenagem a Moraes Moreira: O avô da minha filha foi descansar

13/04/2020 | 16:11



Como você viu, infelizmente o país perdeu mais um de seus grandes nomes da música brasileira. O cantor Moraes Moreira, que foi integrante do grupo Novos Baianos e responsável pelos sucessos Preta Pretinha e Brasil Pandeiro, morreu na manhã desta segunda-feira, dia 13, aos 72 anos de idade. A causa da morte ainda não foi divulgada. Pela sua admirável trajetória, Moraes recebeu diversas homenagens nas suas redes sociais, incluindo um texto emocionante de Maria Rita, sua ex-nora. A cantora se relacionou por anos com o filho do músico, Davi Moraes, com quem tem uma filha, a pequena Alice. No Instagram, então, Maria falou sobre a grandiosidade de Moraes:

Ele foi descansar. O avô da minha filha. O cara de quem ela tinha medo quando neném e que logo se tornou um de seus melhores amigos. Descansando. A ideia é inconcebível: ele era enorme. Talento, inteligência, generosidade, volume, voz, cabelo. Era isso que assustava a neném. Mas a sua alma, ela era também enorme. E foi essa alma enorme que conquistou aquela neném, com paciência, graça e amor. Eu escrevo aqui sobre o avô da minha filha porque escrever sobre o cara me causa emoção maior. Minha admiração vem de berço. Que talento, que facilidade em compor e escrever ? e aquele violão? E os cordéis, que o levaram à academia brasileira? E aqueles textos? Enormes no sentimento, na indignação, no amor ao seu país, à sua cultura. O mais forte? Pra mim? O texto que ele escreveu pra neta quando ela nasceu. Se um dia ela me autorizar, compartilho com vocês. mas nem preciso dizer mais nada: vindo de Moraes, só podia ser enorme?

Triste, não é?