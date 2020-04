Ribeirão Pires tira dúvidas sobre auxílio emergencial e entrega kit merenda

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



13/04/2020 | 16:13



Nesta terça-feira (14), das 10h às 14h, o serviço itinerante Cidadania Móvel de Ribeirão Pires estará no Jardim Aprazível e região para esclarecimento de dúvidas sobre o programa Auxílio Emergencial, do Governo Federal. O veículo estará estacionado na Rua Javaré, 560 (em frente ao Bar da Dona Fátima).

A Caixa Econômica Federal informou que 33,6 milhões de brasileiros concluíram cadastro até às 12h desta segunda-feira (13). Até o momento, conforme o banco, 2,5 milhões de pessoas já foram beneficiadas, totalizando R$ 1,5 bilhão em recursos já creditados.

A Caixa informa ainda que o site http://auxilio.caixa.gov.br já recebeu 273 milhões de visitas e a central 111 recebeu até o momento 13,4 milhões de ligações. Enquanto isso, o aplicativo conta com 35,6 milhões de downloads.

KIT MERENDA

Também nesta terça-feira, Ribeirão Pires vai dar início a retirada do kit merenda escolar, do programa Em Casa para cerca de 300 famílias inscritas no CadÚnico e que têm filho/filha matriculado na rede municipal de ensino. As famílias beneficiadas na segunda etapa do projeto serão comunicadas pela equipe da escola sobre data e horário para a retirada do kit.