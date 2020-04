Pandemia do coronavírus esfria conversas por renovação com jogadores do Guarani

13/04/2020 | 16:06



A paralisação do futebol, provocada pela pandemia da covid-19, afeta diretamente todas as esferas vinculadas ao futebol. E um dos âmbitos impactados é a negociação com os jogadores.

Neste cenário relacionado ao mercado, o Guarani é um dos prejudicados, haja visto o desaquecimento total das conversas com os empresários para alinhavar as renovações contratuais de olho na formação do elenco para Série B do Campeonato Brasileiro.

Antes da pausa, o Guarani havia dado início às tratativas para manter o goleiro Jefferson Paulino, os laterais Cristovam e Thallyson, os zagueiros Bruno Silva, Bruno Lima e Vitor Mendes, o meia Bady e os atacantes Alemão e Júnior Todinho.

Todos esses jogadores têm contrato com o Guarani se encerrando entre o fim de abril e o começo de maio. Mas seus agentes deixaram claro que as conversas estão congeladas até o reinício das competições.