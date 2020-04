Trump não demitirá Fauci por declarações sobre coronavírus, diz Casa Branca

13/04/2020 | 15:59



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não demitirá Anthony Fauci, afirmou um porta-voz da Casa Branca nesta segunda-feira. O funcionário buscava acabar com as especulações surgidas no fim de semana, após Trump retuitar uma crítica que pedia a demissão do médico da força-tarefa do governo sobre coronavírus após este ter dito que vidas poderiam ter sido salvas de o governo tivesse agido mais rápido contra a doença.

"Esta conversa da mídia é ridícula - o presidente Trump não está demitindo o dr. Fauci", afirmou o porta-voz Hogan Gidley. "Dr. Fauci tem sido e continua a ser um assessor de confiança para o presidente Trump."

Parte da direta americana tem criticado Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, e questionado seus conselhos, dizendo que eles podem contribuir para a economia sofrer uma forte piora. Aparecendo na CNN na manhã do domingo, Fauci afirmou que o governo "poderia ter salvado mais vidas" se tivesse agido mais rápido para impor restrições à circulação de pessoas.

Na noite de domingo, Trump retuitou uma mensagem de um ex-candidata a congressista do Partido Republicano, Deanna Lorraine, atacando a declaração e dizendo que o próprio Fauci em 29 de fevereiro falava que não havia motivo para se preocupar e que não havia ameaça para o povo americano em geral.

A Casa Branca não quis comentar o assunto na manhã desta segunda-feira. Em 29 de fevereiro, Fauci foi questionado na televisão sobre o assunto e disse que naquele momento não havia necessidade de mudança no cotidiano das pessoas. "Neste momento, o risco ainda é baixo, mas isso poderia mudar", disse ele então.

Outro ponto de discórdia é a eficácia da hidroxicloroquina, que o presidente tem promovido várias vezes como possível tratamento para covid-19. Fauci já disse que há casos em que o medicamento parece surtir efeito, mas em outros não fez diferença. "Eu acho que, em termos de ciência, não penso que poderíamos definitivamente dizer que isso funciona", comentou na CBS em 5 de abril. Na semana passada, durante entrevista coletiva Trump agiu para impedir que o médico respondesse a uma questão de um repórter sobre a evidência científica em relação ao medicamento. Fonte: Dow Jones Newswires.