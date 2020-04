13/04/2020 | 15:36



O senador Bernie Sanders declarou hoje apoio ao democrata Joe Biden na disputa pela presidência dos Estados Unidos, na eleição prevista para 3 de novembro. A notícia era esperada, já que Sanders concorria nas primárias do Partido Democrata e é bastante crítico de Trump. Político independente, Sanders representa Vermont em Washington e é visto como nome mais à esquerda de Biden. De qualquer modo, ele fez um evento ao vivo em sua conta oficial no Twitter, com a presença virtual de Biden, para declarar seu apoio. "Precisamos nos unir para derrotar o presidente mais perigoso na história moderna", afirmou Sanders no Twitter.