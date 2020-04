Em seu aniversário, Bruno Gagliasso ganha homenagem de Giovanna Ewbank

13/04/2020 | 15:13



O ator Bruno Gagliasso comemora seu aniversário de 38 anos nesta segunda-feira (13) e recebeu os parabéns de sua esposa, Giovanna Ewbank, pelo Instagram .

"Que história linda você vem construindo ao longo do tempo. Quando te conheci aos 26 anos não imaginava o quanto você ainda iria crescer como homem e ser humano"

Giovanna ainda elogiou o marido por ficar "mais lindo por dentro, mais humano, mais compreensível". "Eu te amo com todas as minhas forças e tenho certeza de que ainda vou me surpreender muito com você, meu ariano sonhador!", continuou.