13/04/2020 | 15:11



A noite do último domingo (12) foi agitada dentro da casa do Big Brother Brasil 20: além de um paredão por formado por Mari, Babu e Gizelly, a cantora Manu Gavassi conquistou sua primeira liderança. Bruna Marquezine, que é amiga de Manu, já deixou clara sua torcida pela cantora. No Twitter, a atriz prometeu uma festa para comemorar a vitória da sister:

Vai ser aqui em casa. A decoração já foi toda comprada. Temos neon, poltronas de glitter infláveis, globo de luzes, flamingos e enfeites de drinks aleatórios! Serve?

Os fãs adoraram a ideia e fizeram alguns pedidos na rede:

Bruna, pelo amor de Deus, convida uns seguidores que votaram muito... sei lá, confere calo no dedo. Eu levo bebida!

Faz live da festa, por favor!