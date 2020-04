Irmão das Kardashian-Jenner, Rob Kardashian acusa ex de apontar uma arma para sua cabeça

13/04/2020 | 15:11



Sem sossego para o clã Kardashian-Jenner! A mais nova polêmica da família envolve Rob Kardashian, que está acusando a modelo Blac Chyna, sua ex-noiva, de ter apontado uma arma para sua cabeça durante uma discussão. Os dois estão no meio de uma longa batalha judicial para obter a guarda total da filha Dream, de três anos de idade.

De acordo com as informações divulgadas pela US Weekly, o advogado de Rob afirma que seu cliente temeu pela vida durante uma briga que aconteceu na casa de Kylie Jenner no final de 2016, onde Chyna estaria sob efeito de álcool e cocaína.

- A conduta errática de Chyna sob a influência de álcool e drogas culminou em agredir Rob fisicamente e causar danos significativos à propriedade. Chyna apontou uma arma para a cabeça de Rob e ameaçou matá-lo. Mais tarde, na mesma noite, [ela] apareceu atrás de Rob e enrolou um carregador de iPhone com força em seu pescoço, e começou a estrangulá-lo usando toda sua força.

Rob alega ainda que, depois de conseguir se desvencilhar do enforcamento e fugir para a sala principal da casa, a ex arrombou a porta do cômodo e o agrediu com os punhos e uma haste de metal, quebrando uma TV e um telefone no processo.

Que situação, hein?