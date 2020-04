Toyota Yaris Hatch é o modelo 0km com mais financiamentos no primeiro trimestre

Da Redação

Do Garagem360



13/04/2020 | 14:48



O Toyota Yaris Hatch foi o 0km com maior penetração de financiamentos sobre vendas de janeiro a março de 2020. Dentre as 6.795 unidades do modelo vendidas no período, 5.440 – ou 80,1% do total – foram adquiridas por meio de financiamentos – CDC, leasing, consórcio e outros.

O HB20, da Hyundai, ocupa a segunda posição do ranking, com 70,6% das vendas financiadas no primeiro trimestre, seguido do Ka Sedan, da Ford, com 70,5% de vendas a crédito.

O levantamento foi feito pela B3, que opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), base integrada de informações que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o Brasil.

Financiamento sobre vendas

Toyota Yaris Hatch: V= 6.795 – F= 5.440 – 80,1%

Hyundai HB20: V= 21.998 – F= 15.528 – 70,6%

Ford Ka Sedan: V= 9.827 – F= 6.930 – 70,5%

Renault Kwid: V= 16.661 – F= 11.275 – 67,7%

Ford Ranger: V= 4.513 – F= 2.926 – 64,8%

Renault Duster: V= 2.888 F= 1.851 – 64,1%

Nissan Versa: V= 5.143 – F= 3.295 – 64,1%

Fiat Grand Siena: V= 3.505 – F= 2.242 – 64,0%

VW UP!: V= 2.706 F= 1.723 – 63,7%

Fiat Cronos: V= 4.906 – F= 3.095 – 63,1%



Carros mais vendidos na América Latina

