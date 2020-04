13/04/2020 | 14:10



Os fãs de Anitta ficaram revoltados com uma afirmação de Gabriel David, o atual namorado da cantora. Ele estava participando de uma live no Instagram junto com o amigo, Biel Maciel, quando disse que a funkeira não foi a mulher mais bonita com quem ele já ficou na vida, segundo informações da colunista Fábia Oliveira.

Os internautas logo se manifestaram:

Eita! Então Anitta não é a mulher mais gata?

Se queimou, Gabriel.

Pô, ela é a mulher mais gata.

A quantidade de críticas foi tão grande que Gabriel e Biel continuaram a live normalmente, mas resolveram bloquear os comentários.

Eita!