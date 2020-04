Há mais de um mês de quarentena, Faustão brinca: - Meu cachorro nem fala comigo

13/04/2020 | 13:10



Todo mundo em casa! Seguindo as orientações do Ministério da Saúde para o combate ao coronavírus, Faustão cumpre sua quinta semana de quarentena. Durante o período de isolamento, o público assiste aos melhores momentos dos 31 anos do Domingão do Faustão, mas o apresentador fez uma pontinha na última transmissão - remotamente, é claro.

Durante o programa do último domingo, dia 12, Faustão reforçou a importância de permanecermos em casa para lutar contra o vírus. Há mais de um mês em casa, ele brincou quem nem o cachorro está aguentando mais e ainda fez referência do dia de Páscoa:

- Aqui o Domingão na sua televisão, eu completando cinco semanas em casa. Ô louco, meu cachorro nem fala comigo. Coelhinho? Não vi nem coelhinho nem ratinho por aqui, nem ratão. Eita, mas temos que ficar em casa, pra enfrentar esse inimigo, aliás, toda a humanidade tem.