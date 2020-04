Moraes Moreira, dos Novos Baianos, morre aos 72 anos de idade

13/04/2020 | 13:10



O cantor e compositor Moraes Moreira morreu nesta segunda-feira, dia 13, aos 72 anos de idade. Segundo o portal G1, o músico foi encontrado em casa, no Rio de Janeiro, onde vivia sozinho e a causa da morte ainda é desconhecida.

Ele deixa um filho, o músico Davi Moraes.

Irmão do cantor, Eduardo Moraes, em contato com o veículo, afirmou que a família ainda não sabe o que levou a morte do artista:

- A gente não sabe direito o que ocorreu. Nem eu, nem as irmãs sabemos, disse.

Para a revista Veja, Baby do Brasil afirmou que ele pode ter tido um infarto fulminante:

- Nos pegou de surpresa. Ainda estamos recebendo informações sobre o que aconteceu. Parece que ele estava dormindo. Não foi uma morte com sofrimento, não foi uma dor. Pelo menos isso nos consola um pouco. Tudo indica que foi um infarto fulminante dormindo, disse a cantora.

Ao lado de Baby do Brasil, Pepeu Gomez, Paulinho Boca de Cantor e Luiza Galvão fundou o conjunto Novos Baianos, onde cantou e tocou entre 1969 e 1975. Em seguida, seguiu em carreira solo, fez parte do trio elétrico Dodô e Osmar e também realizou parceria com o guitarrista Pepeu Gomes, lançando mais de 60 discos ao longo de toda a trajetória.

No dia 17 de março, Moreira fez sua última publicação no Instagram, afirmando que estava passando a quarentena isolado em sua casa, enquanto produzia sem parar. Ele ainda publicou um cordel sobre o momento difícil que o país enfrenta.

Oi pessoal estou aqui na Gávea, entre minha casa e escritório que ficam próximos, cumprindo minha quarentena, tocando e escrevendo sem parar. Este Cordel nasceu na madrugada do dia 17, envio para apreciação de vocês .Boa sorte, escreveu.