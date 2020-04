Doria comemora aumento do índice de isolamento de 47% para 59% no domingo de Páscoa

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



13/04/2020 | 12:28



O governador de São Paulo João Doria (PSDB) acaba de anunciar em coletiva de imprensa que o índice de isolamento da população do Estado aumentou de 47% para 59% ontem, no domingo de Páscoa. A estimativa foi feita com o auxílio das operadoras de celular. São Bernardo foi o único município do Grande ABC que atingiu 60%, segundo o tucano.

"O esforço que fizemos no final da última semana passada e a orientação do governo e dos municípios deu certo: subimos de 47 para 59% o índice de isolamento social. É uma conquista daqueles que querem a vida. O índice foi auferido ontem (domingo) dentro dos mecanismos de controle que o governo de estado ajuda das operadoras de telefonia móvel. Vamos pedir que continuem a fazer este mesmo esforço. Agora temos o desafio de ultrapassar a barreira dos 60% e chegaremos próximo ao ideal recomendado pela ciência e medicina (70%). Quanto maior for o isolamento, mais rapidamente sairemos dessa crise e voltaremos ao normal", analisou, parabenizando o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), único município do Grande ABC que chegou aos 60%.

Doria também anunciou a contratação de 1.185 profissionais da saúde, que serão distribuídos pelos 645 municípios do Estado. Segundo ele, serão convocados 260 profissionais remanescentes de concursos públicos que já foram feitos, que começarão a trabalhar dia 22 (enfermeiros e fisioterapeutas). As demais contratações, de 945 profissionais (médicos, técnicos de enfermagem, técnicos de assistência social e oficiais de saúde), serão feitas por meio de edital publicado hoje no Diário Oficial. As inscrições poderão ser feitas a partir de amanhã até o dia 22 de abril e os contratados entram na ativa no dia 1º de maio, com duração de um ano.

O governador também anunciou campanha que será veiculada a partir de hoje para conscientização da importância do isolamento social (televisão, rádio e redes sociais) além do trabalho de orientação educativa, por meio da vigilância sanitária, em locais de grande circulação de pessoas, para evitar aglomerações. "E, a partir de amanhã, vamos ter coletivas diárias, às 15h, realizada pela Secretaria de Saúde, com orientações importantes para população", ressalta o governador. Daí se mostrará a importância, acrescenta, do aumento do índice de isolamento no Estado.

O Estado tem 8.755 casos confirmados e 588 mortes. No Brasil são 22.169 casos e 1.223 óbitos.