Shopping em São Bernardo recebe doações de produtos de higiene e limpeza

Do Dgabc.com.br



13/04/2020 | 13:00



A partir de amanhã (14) o Shopping Metrópole, em São Bernardo, será um dos pontos de coleta de produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, álcool gel e máscaras da Central de Recebimento de Doações, organizada pela prefeitura da cidade e pelo Fundo Social de Solidariedade. O objetivo é ajudar a atender às demandas mais urgentes da população decorrentes da pandemia do novo coronavírus. A Central de Recebimento é voltada para doações tanto de empresas quanto de pessoas físicas. O ponto de coleta do Shopping Metrópole vai funcionar das 12h às 20h. As doações poderão ser depositadas em uma das portarias do shopping, a do Paço Municipal, que está aberta para atender aos clientes que acessam o centro de compras para ir ao supermercado, que está funcionando por comercializar itens essenciais para a população.

"É um momento em que a solidariedade e a união entre as empresas, o poder público e a população são imprescindíveis. Para o Shopping Metrópole, a adesão e o apoio a essa campanha da Prefeitura de São Bernardo e do Fundo Social de Solidariedade é uma forma de ajudar a levar os produtos para quem mais precisa e ao mesmo tempo contribuir para toda a comunidade e as autoridades neste momento tão difícil e atípico”, afirmou o gerente de marketing do shopping, Rodrigo Rufino. “Higiene, proteção e cuidados básicos de saúde são medidas simples, mas eficazes para combater o vírus, e muita gente não tem acesso a esses recursos mínimos”, concluiu.

OUTROS PONTOS DE COLETA

Existem na cidade outros pontos de coleta para itens de higiene e alimentos. Produtos alimentícios não perecíveis podem ser entregues no Banco de Alimentos de São Bernardo, na Av. Redenção, 271, Jardim do Mar, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, álcool gel e máscaras podem ser levados à Secretaria de Educação, na Rua Wallace Simonsen, 222, Nova Petrópolis, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Doações em valores pode ser feitos por empresas ou pessoas físicas por transferência bancária para o Banco do Brasil, Agência 0427-8, conta corrente 65.734-4, CNPJ 46.523.239/0001-47. Para doações de outros itens ou dúvidas, os contatos podem ser feitos pelo telefone 2630-4053/4046 e pelo e-mail fundo.social@saobernardo.sp.gov.br