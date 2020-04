Baep recupera veículo furtado em Diadema

Da Redação



13/04/2020 | 12:47



Equipe do 6° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) do Grande ABC recuperou um carro furtado em 2019, na manhã desta segunda-feira (13), em Diadema. Durante patrulhamento tático, os policiais avistaram carro modelo Corsa, ocupado por dois homens que demonstraram nervosismo com a presença policial, sendo um deles menor de idade.

Durante a abordagem, não foi encontrado nenhum objeto ilícito, mas a consulta ao emplacamento e número do chassi mostrou que havia queixa de furto para o automóvel, sobre crime ocorrido no bairro Sacomã, Zona Sul de São Paulo. A ocorrência foi registrada no 1ºDP (Centro) de Diadema, onde foi elaborado boletim de ocorrência por receptação. O homem que era maior de idade ficou à disposição da justiça. O outro rapaz, menor de idade, foi liberado. A polícia não divulgou a identificação dos indivíduos.