Cantor Moraes Moreira morre aos 72 anos

13/04/2020 | 12:11



Conhecido por integrar o grupo musical Novos Baianos, o cantor e compositor Moraes Moreira morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 72 anos.

O corpo do artista foi encontrado em seu apartamento, no Rio de Janeiro, onde vivia sozinho. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Uma de suas última publicações no Facebook foi dia 18 de março, quando escreveu aos fãs que estava entre sua casa e escritório, que ficam próximos. “Cumprindo minha quarentena, tocando e escrevendo sem parar”, afirmou. No post, apresentou ainda um cordel batizado Quarentena.

Moraes fez história na música brasileira e mundial, no fim dos anos 1960 e década seguinte, junto do grupo Novos Baianos, do qual participaram também nomes como Pepeu Gomes, Baby Consuelo,Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão. Entre os trabalhos do grupo está o clássico Acabou Chorare.

Na carreira solo, Moraes despontou ao apresentar álbuns como Lá vem o Brasil Descendo a Ladeira (1979), Mancha de Dendê Não Sai (1984) e Moraes Moreira Acústico MTV (1995). Junto dos antigos companheiros de banda, retomou as atividades junto aos Novos Baianos em 2015.