Federação negocia com governo de Santa Catarina para retomar o Estadual em maio

13/04/2020 | 12:07



A Federação Catarinense de Futebol (FCF) planeja retomar o Campeonato Catarinense em 9 de maio. O presidente Rubens Angelotti tentará a liberação junto ao Governo de Santa Catarina para dar início ao mata-mata, mesmo com os portões fechados, uma vez que a quarentena no Estado foi estendida até o dia 31 de maio.

"Vamos encaminhar um ofício para o governador (Carlos Moisés) para tentar liberar o campeonato sem público nos estádios. Dependemos do sindicato dos atletas, uma autorização deles também. Vamos encaminhar um ofício nesta semana. Esperamos que os clubes voltem aos treinos no dia 20 de abril (21, na verdade, quando o período das férias for encerrado), com uma pré-temporada até o dia 9 de maio, quando os jogos voltariam a ser realizados", disse Angelotti à rádio Som Maior.

O Campeonato Catarinense foi paralisado após as partidas da última rodada em 15 de março. Avaí, Brusque, Figueirense, Marcílio Dias, Criciúma, Juventus, Joinville e Chapecoense se garantiram nas quartas de final, enquanto que Concórdia e Tubarão foram rebaixados.

"Para isso precisamos da concordância de todos os clubes e presidentes. Era hora dos clubes engordarem seus caixas e a federação também que vive dessas bilheterias. Mas temos que tentar liberar, vamos trabalhar em cima disso para tentar terminar até o fim de maio", analisou o presidente.

Se o governador liberar e os clubes e o Sindicato dos Atletas aceitarem, a FCF pretende fazer testes contra a covid-19 e também limitar o número de pessoas por jogo.

"Temos que dar condições aos atletas jogarem em segurança. Vamos tentar fazer com toda a segurança, não dá para dizer que não há risco. Se conseguir testes rápidos, faríamos um dia antes do jogo. Vamos limitar o mínimo possível de pessoas trabalhando no dia. Não queremos colocar ninguém em risco. É uma situação complicada, mas se conseguirmos vamos fazer com toda a segurança", explicou.

Outro problema a ser resolvido antes da bola voltar a rolar será em relação ao tempo de contrato dos jogadores. Muitos clubes fizeram compromissos até o final de abril, quando o Estadual seria encerrado.

"Teriam que fazer uma prorrogação até o final de maio para terminar o campeonato. É uma série de questões que precisamos sentar e conversar. Vamos encaminhar esse ofício ao governo e semana que vem reunir os clubes em videoconferência. O prejuízo será para todos, não podemos marcar jogo sem a segurança para todos. Estamos passando por uma experiência inédita e precisamos estudar muito o que fazer", finalizou Angelotti.