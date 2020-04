Arte ganha linha de fomento

Vinicius Castelli

Do Diário do Grande ABC



13/04/2020 | 11:25



Com eventos artísticos parados por conta da pandemia do novo coronavírus, muitos artistas, principalmente os independentes, estão sem trabalho. Pensando nisso, o Itaú Cultural abriu edital parte do projeto Arte como respiro: múltiplos editais de emergência, para projetos musicais em duas categorias: autoral e podcast. As inscrições devem ser realizadas até quarta-feira por meio do link: https://itaucultural.formstack.com/forms/artecomorespiromusica.

A equipe de organização selecionará 120 projetos, 80 deles na categoria autoral e 40 para podcast. Serão levados em contra critérios subjetivos poéticos, de criatividade e originalidade.

Os selecionados da categoria autoral receberão R$ 5 mil e da categoria podcast, R$ 2,5mil, ambos como remuneração pelo licenciamento dos direitos autorais do trabalho. Os contemplados serão informados por e-mail até dia 5 de maio.

Os projetos selecionados serão apresentados ao público de acordo com a agenda organizada pela equipe de música dentro do prazo de até 31 de agosto. A data pode ser alterada diante do quadro social referente à pandemia ou de necessidades da própria organização. A instituição decidirá ainda se a exibição será realizada em sua grade de programação virtual ou em outros canais de exibição.