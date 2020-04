Preta Gil comemora recuperação do coronavirus no domingo de Páscoa: Meu maior remédio foi minha fé

13/04/2020 | 11:10



O domingo de Páscoa foi motivo de reflexão para Preta Gil. Conforme a cantora relembrou com um post em seu Instagram, completou-se um mês desde quando foi diagnosticada com o novo coronavírus. Comemorando sua recuperação, o post veio acompanhado por uma longa legenda, na qual ela agradece por sua melhora:

Hoje, Domingo de Páscoa, completo um mês mês que fui diagnosticada com coronavírus e não é por acaso que hoje me sinto 100% curada. No meu caso, meu maior remédio foi minha fé. Jesus sempre esteve comigo nos piores e melhores momentos da minha vida. Hoje, mais do que nunca, Ele renasce em mim e em você.

A cantora também relatou que espera que, nesta Páscoa em meio à quarentena, as pessoas aprendam a ser mais solidárias:

A mensagem que essa pandemia nos traz tem muitas camadas, mas a maior delas ele nos disse primeiro: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos.

Ao final do texto, Preta Gil faz um último apelo aos internautas:

Feliz Páscoa pra vocês! Fiquem em casa pelos que não podem ficar!