Toyota do Brasil posterga retorno de atividades para junho

Do Diário do Grande ABC



13/04/2020 | 10:56



A Toyota do Brasil, que tem fábrica em São Bernardo, retomará suas atividades apenas em junho. A decisão foi tomada, segundo nota enviada pela montadora, de acordo com o sindicado de cada unidade e os colaboradores entrarão em regime de suspensão temporária de contratos - os ligados diretamente à produção. As medidas, ressalta documento, visam atenuar os riscos à saúde de seus colaboradores e de seus familiares à Covid-19, bem como ajustar suas atividades de produção à queda de demanda.

O acordo aprovado com o sindicato impacta colaboradores horistas e administrativos de todas as áreas e níveis e preserva os salários líquidos entre 75% e 100% do seu valor, conforme a faixa de remuneração de cada colaborador. Os contratos serão suspensos a partir do próximo dia 22.

Colaboradores que ainda precisem vir para planta e administrativos não relacionados com a suspensão de contrato de trabalho, continuam trabalhando em regime regular ou de home office.

Segundo a nota, a montadora "continuará avaliando a situação momento a momento, e caso entenda ser possível retomar as atividades antes do previsto, reverá esse cronograma, sempre seguindo as orientações das autoridades locais e, principalmente, colocando a saúde e o bem-estar de seus colaboradores e de seus familiares em primeiro lugar."

A postergação da retomada da produção será nas quatro unidades fabris do Estado de São Paulo: dia 22 de junho para as Unidades de São Bernardo, Indaiatuba e Porto Feliz e dia 24 para a Unidade de Sorocaba.