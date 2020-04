Quentin Tarantino está publicando críticas dos seus filmes favoritos

Bianca Bellucci

13/04/2020



Quentin Tarantino é proprietário do New Cinema Beverly, um teatro histórico localizado em Los Angeles, na Califórnia (EUA). O mais interessante dessa trama, entretanto, é que o diretor publica críticas de filmes clássicos no site do estabelecimento. A aba é chamada de Tarantino’s Review e passou a receber um fluxo maior de conteúdo durante a quarentena causada pela covid-19.

Na página, estão disponíveis 28 críticas, sendo que apenas em março foram publicadas nove delas. Os títulos vão dos clássicos de faroeste aos cult de kung fu – influencias bem presentes nas obras do diretor. Vale o destaque para os reviews de Alcatraz: Fuga Impossível (1979), com Clint Eastwood, e Soul Brothers of Kung Fu (1977), com Bruce Li, uma espécie de cópia do Bruce Lee.

De forma geral, Tarantino disseca o enredo dos filmes, suas cenas favoritas e a participação do longa na história do cinema. Cada crítica também tem informações técnicas (diretor, elenco, roteiro) e o trailer no final da página. Não custa ressaltar que o conteúdo está em inglês – claro.

A última resenha do diretor foi publicada em 6 de abril. Não há uma periodicidade, mas o diretor está alimentando o site com frequência nos últimos meses, postando uma crítica a cada cinco dias, em média.

