Coronavírus:impactos tributários

Para preservar a economia em meio à crise da Covid-19 (coronavírus), o governo anunciou prorrogação da parcela patronal do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), dos tributos federais que compõem o regime do Simples Nacional, em reduzir em 50% o montante devido a título de contribuição social ao Sistema S, em garantir a não exclusão de contribuintes inadimplentes com o pagamento de parcelas de parcelamentos ordinários ou especiais enquanto perdurar a pandemia, dentre outras medidas.



Considerando omissão governamental, contribuintes começaram a questionar a possibilidade de prorrogação do pagamento de tributos a partir de previsão no Código Tributário Nacional. Resgatou-se instrução normativa da Receita Federal e portaria do Ministério da Economia tratando da moratória para cumprimento de obrigações acessórias, entrega de declarações e pagamento de tributos federais por prazo de três meses, o que culminou com a distribuição de mais de 500 ações por todo o País.

O placar, por ora, com menos da metade de liminares concedidas versus as indeferidas, reflete mix de situações. O cenário de instabilidade jurídica se completou quando o PSL impetrou mandado de segurança coletivo com pedido de prorrogação de todos os tributos no Brasil por 12 meses. Qualquer pedido de prorrogação deve conceituar situação jurídica, ou seja, decretação de calamidade pública pelo governo. Deve ser analisada excepcionalidade da situação, orientação de entidades de projeção mundial nesse sentido e também é recomendável demonstrar que o contribuinte possui situação credora em relação à autoridade fiscal. É imprescindível construção argumentativa demonstrando que a empresa, imbuída de boa-fé, está ou prevê adentrar em real momento de dificuldade.



A orientação mais prudente é, para aqueles que não se enquadrem na situação, especialmente quanto à possibilidade de comprovação de dificuldades econômicas, aguardar desenrolar do mandado de segurança coletivo. Por outro lado, para aqueles que enfrentam dificuldades e, especialmente, os que atuam em segmento econômico atingido diretamente pela pandemia, recomendação é de considerar possibilidade de discussão judicial. A Justiça pode ser caminho para recompor o caixa da empresa e neutralizar efeitos de eventual aumento de carga tributária futura para financiar medidas econômicas prometidas pelos diferentes governos. Momento dramático que vivemos demanda união, empatia e liderança. Para tanto, atender às recomendações dos profissionais de saúde, bem como planejar medidas capazes de preservar rentabilidade e empregos, é fundamental.

Morvan Meirelles é advogado especialista em direito tributário, em direito tributário internacional e sócio do escritório Meirelles Milaré Advogados.

Ecovias

Na reportagem neste Diário sobre o suborno da Ecovias com o governo estadual (Política, dia 8), por que essa concessionária não constrói com esse dinheiro a terceira pista para o Porto de Santos e Baixada Santista, sem custo, em vez de ressarcir os cofres públicos estaduais, como está no acordo? Pois sabemos que esse dinheiro será desviado novamente.

Alberto Utida

Capital

Excelências

Até agora não vi na TV ou li em jornais se as vossas excelências, os deputados federais e os estaduais, senadores, governadores, prefeitos, vereadores e digníssimos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) também irão cortar 50% dos seus salários, como foram obrigados a fazer empresas privadas e espontaneamente alguns políticos no Grande ABC. Ou será que é porque seus vencimentos são muito baixos e não dá para cortar pela metade?

Fernando Augusto Ramalho

São Bernardo

Disque Coronavírus

Quando se tem algo a elogiar em São Caetano, elogio! Como a atitude do prefeito José Auricchio Júnior de lançar programa no qual as pessoas podem ligar e receber em casa o kit de exames para que façam o teste para ver se estão com a Covid-19 (Setecidades, dia 8). Essa atitude pode fazer com que mais cidades de São Paulo tenham o benefício desse programa de delivery. Parabéns, prefeito, por essa ação maravilhosa.

Fernando Zucatelli

São Caetano

Insensíveis

Enquanto impostos pagam privilégios e viram propina indo para o ralo, políticos vivem conto de fadas. São insensíveis, cegos e surdos. Para sermos o País pelo qual pagamos, merecemos e não temos, essa imoralidade tem que cessar já, e não daqui 20 anos. Eles já abusaram demais. Não precisamos de tantos senadores, deputados e vereadores e sim de mais escolas, bons professores e ensino de qualidade para nossas crianças. Eles gostam de criar mais Estados e municípios, como fizeram com Goiás e Mato Grosso, mas isso só aumenta a corrupção, com milhares de políticos e servidores públicos mamando nas tetas do poder, afundando a economia, já um caos, e nos sacrificando ainda mais.

Nilson Martins Altran

São Caetano

Pepa

Complementando a carta da leitora Thaís Tamara Teles, de São Bernardo (Para 36%, dia 6), à qual concordo plenamente, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que, no fim de março havia anunciado a ‘intenção’ de comprar 1 milhão de testes para diagnosticar a Covid-19, ainda não finalizou a tal compra (Política, dia 8). Parodiando um amigo de empresa, o Consórcio é o famoso Pepa (Planeja, Estuda, Projeta e Arquiva). Se alguém estivesse dependente dos testes prometidos pelo Consórcio já estaria em situação bem complicada. Bem provável que passe a pandemia do novo coronavírus e ainda não tenhamos os tais testes, porque a celeridade do Consórcio é algo impressionante. Por que o presidente e o vice não perguntam à população o que ela acha dessa inércia? Muito útil o Consórcio!

Lucimara Laurindo

Santo André

Como urubus!

Acompanhando os noticiários, com exceção a esta pandemia, o que a gente mais percebe nos candidatos é a corrida às próximas eleições. Uns ficam ligados nas declarações do presidente sobre os traidores da Nação; outros, atentos aos que atacam o presidente. Portanto, ficam em cima do muro, observando, como urubus na carniça, quem serão os vencedores e perdedores, para investirem suas fichas nas próximas eleições. Mas o importante é ficarmos espertos, porque dificilmente esses que se dizem ‘escudeiros’ da população irão dar alguma proposta ou sugestão para o bem da Nação. A não ser para que os benefícios e interesses próprios não fiquem fora das mesas de negociações. Acorda, Brasil.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá

Custa nada!

Dia desses observei filas longas em lotérica e bancos próximos da minha rua, na região central de Mauá. Fiquei pensando o porquê de o governo ainda não ter carro de som conscientizando as pessoas a se manterem distantes umas das outras, incentivando uso de máscaras, alertando para que só uma pessoa saia de casa para ir às compras ou mesmo ao banco. Qual seria o custo para a Prefeitura? Soube por meio de amiga de Santo André que na cidade tem carros de som fazendo esse trabalho. Parabéns ao governo andreense. Deus cuide de Mauá, porque humanos não estão fazendo isso.

Rosângela Caris

Mauá

Desinformação mata

Não é hora de vacilo, de espalhar na internet fake news sobre o coronavírus. Nesta época de medo, pânico e terror a desinformação, como vem fazendo o presidente e alguns de seus assessores diretos, só atrapalha e traz mais insegurança. Bolsonaro precisa decidir de vez se vai aceitar a ciência, a medicina e a cooperação como únicos caminhos possíveis para se enfrentar a pandemia. Ele precisa urgentemente desmontar o picadeiro em frente ao Palácio do Alvorada, onde frequentemente fala com apoiadores desinformados da realidade pela qual passa o mundo. Esse modo de agir da figura política mais importante do País – para o bem e para o mal – apenas atrapalha o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e põe em risco a população brasileira. O coronavírus não escolhe nem restringe suas vítimas. O Brasil deveria aprender mais com os erros da Itália, da Espanha e dos estados Unidos!

Turíbio Liberatto

São Caetano