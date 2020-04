Marca de luxo lança podcast sobre viagens transformadoras

Leo Alves

Do Rota de Férias



13/04/2020 | 10:18



As 24 horas extras deste ano bissexto inspiraram o Four Seasons a criar a Take The Leap, sua primeira série de podcasts com personagens que viveram viagens transformadoras. A série, com três episódios, traz diferentes viajantes e apresentadores em três propriedades da rede hoteleira de luxo.

Em cada conversa, os entrevistados falam sobre como saíram de suas zonas de conforto, contam momentos marcantes de suas viagens e revelam como viver o momento com o projeto Take Your Time, uma coleção de experiências do Four Seasons. Seja um momento de meditação, seja uma hora caminhando por um lugar histórico ou um dia inteiro em uma expedição guiada, as experiências estão disponíveis nos hotéis ao redor do mundo da rede.

Podcast Rede Four Seasons: viagens transformadoras

Episódio 1: Jessica Nabongo e Alicia Miller Corbett: O Poder de Viajar Fora da Sua Zona de Conforto, Four Seasons Hotel Firenze

Escritora, empreendedora, palestrante e influenciadora de viagem, Jessica Nabongo é a primeira mulher negra a visitar todos os países do mundo. No episódio de estreia do podcast Take the Leap, apresentado por Alicia Miller Corbett, editora-chefe da Four Seasons Magazine, Jessica reflete sobre sua jornada de dois anos e meio, e como sair de sua zona de conforto a levou a conexões mais profundas e transformadoras.

Ela incentiva os ouvintes a viverem uma vida sem limites, aproveitando cada oportunidade que surgir pela frente. Além disso, conta sobre sua experiência no interior da Toscana com um caçador de trufas e fala sobre uma aula de mixologia com o bartender Karem Pasqualetti e outra de culinária com o estrelado chef Vito Mollica do Four Seasons em Florença.

Próximos episódios:

Depois de pedir demissão de seu trabalho como designer gráfico na revista Bon Appétit para viver sua paixão por viagens, o instagrammer e criador de conteúdo Patrick Janelle apresenta o segundo episódio do Take the Leap, conduzindo uma entrevista instigante com a aventureira Georgina Miranda.

Após ter escalado o Monte Everest duas vezes e fundado a empresa de consultoria e treinamento She Ventures , Miranda se encontra com Janelle na Costa Rica para falar sobre como o equilíbrio entre viagens e trabalho/vida pessoal pode impulsionar o sucesso e oferecer uma nova mentalidade sobre o que é possível. Atualmente, a exploradora está em busca do “Explorer Grand Slam” (um desafio de chegar ao topo dos picos mais altos de cada continente, bem como nos Polos Norte e Sul)

No último episódio do podcast Take the Leap, Poppy Jamie, empresária e criadora do aplicativo bem-estar Happy Not Perfect , conversa com o fotógrafo profissional e viajante apaixonado Dave Krugman na histórica cidade de Kyoto, no Japão.

A dupla apresenta perspectivas únicas de como viajar é essencial para uma vida criativa. Além disso, abordam a seguinte questão: é possível levar seu “eu de férias” para casa?

O podcast está disponível no Spotify, na Apple Podcasts ou em vídeo no YouTube.

