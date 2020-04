A voz da ciência

Do Diário do Grande Abc



Dados de telefonia celular, que estão sendo utilizados pelo governo do Estado para monitorar a quarentena dos paulistas, não deixam dúvida: os moradores do Grande ABC têm afrouxado o cumprimento da restrição imposta para evitar a proliferação do novo coronavírus, que já causou 31 mortes na região – número que, dado o represamento de exames causado pela incapacidade técnica, possivelmente é muito maior na realidade. Embora as autoridades sanitárias e administrativas das sete cidades estejam exercendo papel louvável na crise, a sociedade parece que ainda não está convencida dos efeitos devastadores da Covid-19.



Não é difícil descobrir as razões que levam cada vez mais pessoas a abandonar o confinamento. Estudo recente realizado pelo Ministério da Saúde analisou 8.000 mensagens sobre a Covid-19 distribuídas nas redes sociais e detectou que 85% delas eram fake news, ou, em bom portugês, falsas. Em uma sociedade que se informa prioritariamente pelo celular, fica fácil encontrar os motivos de tanta gente duvidar das autoridades – e, levando a desconfiança a níveis irracionais, julgar que há alguma orquestração maligna por trás da quarentena.



Alheio ao ceticismo, ao obscurantismo e às teorias da conspiração, o novo coronavírus segue sua trajetória implacável, contaminando milhões de pessoas, matando outras milhares e paralisando o mundo. Os primeiros países a se deparar com o micro-organismo só conseguiram equilibrar a guerra pela vida recorrendo à única vacina possível: a ciência. A aplicação prática do conhecimento produzido em laboratórios e centros de estudo estabilizou as curvas de vítimas fatais



Orlando Morando (PSDB), prefeito de São Bernardo, cujos histórico e prontuário médico faziam crer que nunca seria abatido pela Covid-19, acaba de receber alta médica, depois de passar uma semana internado na UTI. Ao ser questionado por este Diário sobre as lições que teve com a doença, o tucano foi taxativo: “Aprendi (...) o quão importante é preciso valorizar e investir na nossa ciência”. Melhor testemunho não há.