Camila Pitanga comemora a Páscoa ao lado de namorada, ex-marido e filha

13/04/2020 | 10:11



A Páscoa foi em família para Camila Pitanga! No último domingo, dia 12, a atriz comemorou a data acompanhada pela namorada Beatriz Coelho, pelo ex-marido Cláudio Amaral Peixoto, e pela filha dos dois, Antônia Peixoto. Camila compartilhou o momento através de uma foto no Instagram com uma legenda inspiradora.

Independente de onde e com quem você passou a Páscoa, eu e minha família esperamos que ela tenha sido especial, cheia de fé e esperança por dias melhores. Que o sentimento de renovação de hoje reflita em todos os outros. Estamos juntos.

O clique mostra os quatro almoçando no apartamento de Pitanga, em São Paulo, onde a atriz está passando a quarentena junto da filha e do ex-marido, como ela havia mostrado em outra foto no final de março. Legal quando o ex-casal consegue manter a amizade, né?