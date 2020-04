Caetano Veloso ganha sapato de presente de Preta Gil, chama o calçado de horrível e ela responde com bom humor

13/04/2020 | 10:11



Caetano Veloso é mesmo um ícone, não é? Além de ser considerado um dos maiores músicos do Brasil, o cantor costuma ser bastante sincero em suas opiniões pessoais. No último domingo, dia 12, a esposa do artista, Paula Lavigne, compartilhou um vídeo onde incentivava Caetano a fazer uma live cantando seus sucessos nesta quarentena. Após muita conversa, Paula exibe o calçado do marido e comenta o quanto aquele sapato é chique. O compositor não concordou e disse o seguinte:

- Sapato horrível! Não posso dizer porque ganhei de presente.

Até então, ninguém sabia de quem era aquele presente. Mas a própria dona do mimo resolveu se manifestar nas redes sociais. Nos comentários dessa publicação, Preta Gil admitiu que o calçado foi dado por ela - e ainda respondeu com bom humor à crítica de Caetano.

P***a! KKKKKKKK Odiou meu presente KKKKKK, escreveu a cantora.

Paula respondeu ao comentário, entrando na brincadeira.

Pretuska, você que deu? KKKKKKKK Seu tio é maluco. O sapato é lindo! Rindo muito!

Uma comédia!