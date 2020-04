Esposa de Kaká, Carol Dias exibe barriguinha de grávida e brinca: Começando a inflar

13/04/2020 | 10:11



Carol Dias está animada com a primeira gravidez! Depois de revelar os fãs e seguidores que está à espera do primeiro filho com Kaká, a influenciadora digital voltou ao Instagram para postar mais fotos do ensaio fotográfico que realizou exibindo a barriguinha no início da gestação. Nos cliques, a loira aparece com um top e uma calça preta, enquanto acaricia a barriga ainda discreta.

Obrigada por todas as mensagens de carinho e orações que fizeram nosso dia mais feliz! estou oficialmente começando a inflar e me preparando para explodir!, brincou ela na legenda da publicação.

A esposa do ex-jogador de futebol ainda pediu um palpite dos internautas: Vocês chutam menino ou menina?, questionou.

Kaká, que já é pai de Lucca e Isabella, frutos da relação com a ex-esposa Carol Celico, não publicou nada sobre a gestação da atual companheira, mas enviou uma mensagem fofa na publicação da amada para falar sobre o momento especial da vida do casal:

Uhuuuuuuu!!! Que momento maravilhoso. Que alegria viver essa experiência maravilhosa ao seu lado, disse ele.