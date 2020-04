Obituário - 13 de abril de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande Abc



13/04/2020 | 09:56



GRANDE ABDIÁRCIO DO



Segunda-feira, 13 de abril de 2020

www.dgabc.com.br/obituarios



SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 11 de abril

Angelina Martins Gonçalves, 90. Natural de Portugal. Residia na Cidade Monções, em São Paulo (SP). Pensionista. Dia 11. Jardim da Colina.

Guiomar Maria Valério, 80. Natural de Gália (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Pensionista. Dia 11. Jardim da Colina.

Helena Prado Gil, 72. Natural de Meridiano (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Ivonete do Amor Divino Marinho, 60. Natural de Palmeiras (BA). Residia no Jardim São Gabriel, em São Paulo (SP). Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Paulo da Silva Camargo, 41. Natural de Santo André. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Vendedor. Memorial Jardim Santo André.

Lucenilda Vicência dos Santos da Silva, 37. Natural de Poço Dantas (PB). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 12 de abril

Abigail Terzetti Rosa, 93. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Regina A. Salum, 92. Natural de Guatapará (SP). Residia no Parque São Miguel, em Guarulhos (SP). Cozinheira. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Elias José da Silva, 84. Natural de Maceió (AL). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ilda de Souza Santos, 82. Natural de Guiricema (MG). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José da Silva dos Santos, 82. Natural de Cajueiro (AL). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldo Moreira, 78. Natural de São Tomaz de Aquino (MG). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 12. Jardim da Colina.



José de Jesus, 77. Natural de São Cristovão (SE). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 12. Jardim da Colina.

Maria Conceição Labella Beltran, 72. Natural de Bariri (SP). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 12. Jardim da Colina.

Olivar Rodrigues, 71. Natural de Viçosa (AL). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia de Oliveira Vieira, 68. Natural de Fortaleza (CE). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Agueda Cecília Zamborlini, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Clovis Marciano, 53. Natural de Santo André. Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nivaldo Batista Peres, 46. Natural de Toledo (PR). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Ajudante. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Brenda Pereira dos Santos, 23. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sábado, dia 11 de abril

Elizeu de Oliveira, 75. Natural de Matão (SP). Residia na Vila Tupi, em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Josimar José da Silva, 52. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Odília Novais dos Santos Pereira, 52. Natural de Caatiba (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 12 de abril

Adelmir Leme da Silva, 61. Natural de Votuporanga (SP). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Supervisor de produção. Dia 12, em Santo André. Memorial Phoenix.



SÃO CAETANO

Arlindo Bibian, 88. Natural de São Caetano. Residia no Centro de Santo André. Dia 11, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A DEM A

Diadema, sábado, dia 11 de abril E

Francisco Porfírio, 99. Natural de São Pedro dos Ferros (MG). Residia no Jardim União, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Maria do Carmo Lima, 71. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Maria Luciana da Conceição, 43. Natural de Monteiro (PB). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Rafael de Sá Teles, 36. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Taxista. Dia 11, em Santo André. Vale da Paz.

Ademir Alves dos Santos, 19. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Missionária, em São Paulo (SP). Dia 11, em Diadema. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo (SP).



Diadema, domingo, dia 12 de abril

Onofra Ferreira de Oliveira, 89. Natural de Abre Campo (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Roque Meira, 88. Natural de Brumado (BA). Residia no Jardim Alvorada, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Josefa Maria dos Santos, 83. Natural de Arcoverde (PE). Residia no Parque Artur Alvim, em São Paulo (SP). Dia 12, em Diadema. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Joselito Bispo de Souza, 76. Natural de Santo Antonio de Jesus (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

José Fulorintino da Silva, 71. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Taboão. Dia 12. Cemitério Municipal.

Jacinto José Rezende, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 12. Cemitério Municipal.

Fernando Firmino, 53. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, sábado, dia 11 de abril

Odete Justino Ribeiro Rogério, 80. Natural de Palestina (SP). Residia no Jardim Quarto Centenário, em Mauá. Dia 11, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Gabriel Pereira dos Santos, 60. Natural de São Francisco (MG). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 11, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 12 de abril

Marinalva Pereira da Silva, 86. Natural do Pilar (AL). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Vagner José Alves, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Araguaia, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Crematório Vila Alpina.