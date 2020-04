Taxas de juros rondam ajustes, com viés de baixa, antes de votações no Congresso

13/04/2020 | 09:17



Descolados do dólar, os juros futuros operam perto da estabilidade na manhã desta segunda-feira, 13, com viés de baixa, em dia esvaziado de indicadores locais e com investidores monitorando as votações do Orçamento da Guerra no Senado e do projeto de ajuda aos Estados em razão da emergência do coronavírus na Câmara. Na quinta-feira, dia 9, as taxas fecharam em baixa.

O mercado também começa o dia com a leitura da pesquisa Focus do Banco Central, mostrando piora nas projeções de 2020 para o Produto Interno Bruto (PIB), de -1,18% para -1,96%. A projeção inda está muito menos pessimista que as revisões do próprio governo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, citou a possibilidade de o PIB cair até 4% em 2020 em videoconferência com senadores na última quinta-feira.

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 marcava 3,13%, de 3,14% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 estava em 4,95%, de 5,02%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 exibia 6,60% de 6,63% no ajuste de quinta-feira.