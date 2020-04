30 anos mais novo, namorado de Nadine Gonçalves é fã de Neymar e fez tatuagem igual a do craque

13/04/2020 | 09:10



Como você viu, Nadine Gonçalves assumiu um relacionamento com o gamer Tiago Ramos no último fim de semana. A novidade repercutiu na internet e muita gente se surpreendeu com o anúncio; dentre os motivos, o fato de Tiago ser 30 anos mais novo do que a mãe de Neymar chamou a atenção. Além disso, o modelo teria ficado com o humorista Carlinhos Maia e namorado o cozinheiro do craque do Paris Saint-Germain, Mauro.

E já podemos considerar Tiago o fã número um do menino Ney. Além de ter se emocionado quando encontrou o jogador, o namorado de Nadine fez a mesma tatuagem que o ídolo: uma cruz na mão direita.

O gamer ainda fez um destaque em seu Instagram onde fala sobre o dia em que encontrou Neymar pela primeira vez. No último Story, ele aparece chorando após ter tirado uma foto com o atleta.

Chorando? Sim, mas de felicidade por ter vivido essa experiência e ter mostrado para as pessoas que tudo é possível! Sempre terei esse legado, nunca desista dos seus sonhos, escreveu o jovem.

Em 2017, dois anos antes de encontrar Neymar, Tiago escreveu uma mensagem para o ídolo falando sobre o seu sonho de conhecê-lo.

É Neymar, você é fantástico. Não sei explicar a emoção de ser fã de um cara como você. Te vejo jogar e me motivo muito, um dia espero ler essa mensagem contigo, ser teu brother e jogar junto. Sei que um dia irei te conhecer, pois sou um garoto sonhador, onde não desisto dos meus objetivos! Fica com Deus, muito sucesso e alegria.

Isso que é fã, hein?

Repercussão

Após o anúncio do relacionamento, Tiago ganhou mais de 300 mil seguidores no Instagram. Além disso, seu nome apareceu também na imprensa internacional, como no jornal britânico The Sun e no tabloide australiano News. No Tik Tok, onde tem uma série de vídeos dançando sem camisa, Tiago possui 162 mil seguidores.